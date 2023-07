Le Discours Royal, une vision prospective pour poursuivre les chantiers en cours (RNI)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 21:14

Rabat – Le Discours adressé, samedi, à la Nation par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, se caractérise par une vision futuriste et prospective pour poursuivre les chantiers et projets en cours, a affirmé le parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI).

Le président du parti se réfère avec fierté le contenu du Discours royal empreint d’esprit de confiance qui évoque un ensemble de réalisations qu’a connues le Maroc, et caractérisé par une vision futuriste et prospective pour poursuivre les chantiers et projets en cours, étant donné que SM le Roi a entamé son Discours par la mise en avant des références et fondements intrinsèques au Maroc en tant qu’”Etat-Nation” ancestral qui se démarque par la cohésion étroite entre le Trône et le peuple, a indiqué le RNI dans un communiqué.

Après avoir salué l’importance donnée par SM le Roi au sérieux et au dévouement au travail, des qualités reconnues aux Marocains, pour achever le processus de développement ayant atteint un niveau de maturité et de progrès, le président du RNI a loué l’appel du Souverain à faire avancer ce processus de développement vers une nouvelle étape et à ouvrir des espaces plus larges aux grands projets et réformes que méritent les Marocains.

Le président du parti a également exprimé sa fierté des qualités du “sérieux” qui résonnait tout au long du Discours royal et que Sa Majesté le Roi a exhorté à adopter comme un catalyseur pour surmonter les difficultés et relever les défis, se félicitant de l’intérêt porté par le Souverain à la jeunesse marocaine, armée du sérieux et de patriotisme, et qui fascine toujours le monde par des réalisations inédites, à l’instar de l’exploit accompli par la Sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football, ce qui va de pair avec la décision de présenter un dossier de candidature conjoint, avec l’Espagne et le Portugal, pour accueillir la Coupe du Monde 2030.

Dans le même contexte, le président du RNI a salué l’insistance de SM le Roi à associer le “sérieux” à la question de l’intégrité territoriale du Royaume, en affirmant que ce sont le sérieux et la légitimité qui ont abouti à des reconnaissances successives de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud ; la dernière en date celle de l’Etat d’Israël, outre l’ouverture des consulats à Laâyoune et Dakhla et l’augmentation du soutien à l’initiative d’autonomie.

Le président du parti a, de même, souligné la position inébranlable du Maroc réitérée par le Souverain en faveur de la cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère à établir un Etat indépendant ayant Al-Qods comme capitale, de manière à apporter sécurité et stabilité aux peuples de la région.

Dans la même lignée, il a salué le souci du Souverain d’engager le gouvernement à promouvoir le volet social, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et du logement, susceptibles de ramener le chantier de “l’Etat social” sur la bonne voie, d’autant plus que la fin de cette année sera marquée par l’achèvement du chantier de la protection sociale, à travers l’octroi des allocations familiales au profit des familles ciblées, qui devrait contribuer à améliorer les conditions de vie de millions de familles et d’enfants.

Sur le plan économique, ajoute le communiqué, le président du parti a rappelé l’appel de SM le Roi à renforcer la résilience et la reprise de l’économie nationale, sur fond d’une baisse progressive des pressions inflationnistes au niveau mondial, se réjouissant du lancement par le Souverain d’une série de projets structurants, dont le programme d’investissement vert du Groupe OCP et le coup d’accélérateur au plan de déploiement des énergies renouvelables, initié par le gouvernement à travers l’élaboration du projet “Offre Maroc” pour l’hydrogène vert.

Il a, en ce sens, évoqué l’appel de SM le Roi à accélérer la mise en œuvre de ce projet, avec la qualité nécessaire, de manière à valoriser les atouts dont regorge le Royaume et répondre aux projets des investisseurs internationaux dans ce domaine prometteur.

Evoquant également l’appel du Souverain à la gestion des ressources hydriques, le président du RNI a souligné l’adhésion du parti depuis les différents postes qu’il occupe dans cette mobilisation nationale avec détermination, sans ménager aucun effort pour assurer un suivi précis de toutes les étapes de mise en œuvre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, en l’absence de toute forme de tolérance vis-à-vis de la mauvaise gestion et gouvernance ou de l’exploitation irrationnelle et irresponsable de l’eau.

S’agissant des relations avec l’Algérie voisine, le président du parti s’est félicité de la main tendue lancée de nouveau par SM le Roi, saluant l’appel du Souverain à rétablir des relations normale entre les deux pays et à la réouverture des frontières.

Le contenu du Discours royal dresse les grandes lignes du Maroc de demain, avec comme slogan “servir le citoyen, choisir les compétences qualifiées et prioriser les intérêts suprêmes du pays et des citoyens”, a conclu le RNI.