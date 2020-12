El Guerguarat: Plusieurs partis politiques expriment leur mobilisation derrière SM le Roi pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume

vendredi, 4 décembre, 2020 à 20:55

El Guerguarat – Plusieurs partis politiques nationaux, en visite vendredi au poste-frontière El Guerguarat, ont fait part de leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume de Tanger à Lagouira.

Dans un communiqué conjoint lu à cette occasion, ces formations politiques ont exprimé leur soutien absolu aux initiatives prises par SM le Roi face aux agissements et menaces extérieurs visant à porter atteinte à la stabilité et la sécurité de la Patrie.

Ils ont également salué l’intervention héroïque des Forces Armées Royales (FAR), sur Hautes Instructions de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, pour rétablir la circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie.

De même, ces partis nationaux ont réitéré leur attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite et à l’intégrité territoriale, tout en réaffirmant la Beia (allégeance) au Souverain.

La délégation de ces partis politiques comprend le Parti Al Amal, le Parti du centre social, le Parti du Choura et de l’Istiqlal, le Parti de la réforme et du développement, le Parti de l’Environnement et de développement durable, le Parti de l’environnement et du développement durable, le Parti de la Renaissance, le Parti de l’Action, le Parti des Néo-démocrates, le Parti Al Ahd Addimocrati et le parti de la liberté et la justice sociale.

Lors de cette visite de terrain au poste-frontière El Guerguarat, les leaders des dix partis politiques ont constaté de visu le flux normal de la circulation via ce passage et le rétablissement du trafic civil et commercial entre le Maroc et la Mauritanie.