Le RNI salue la décision du Parlement marocain de soumettre ses relations avec le PE à une évaluation globale

mardi, 24 janvier, 2023 à 21:29

Rabat – Le parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a salué la décision courageuse du Parlement marocain de soumettre ses relations avec le Parlement européen (PE) à une évaluation globale en vue de prendre les décisions appropriées, suite à son vote d’une résolution qui porte atteinte aux acquis positifs accumulés durant des décennies de travail entre les deux parties.

Dans un communiqué rendu public à l’issue d’une réunion, lundi, du bureau politique du parti présidée par son président, Aziz Akhannouch, le RNI s’est également félicité de la position du Parlement arabe en faveur du Maroc, en exprimant à l’issue de sa dernière session ordinaire son “mécontentement face à l’ingérence flagrante du PE dans les affaires intérieures du Royaume”.

D’autre part, le parti du RNI a décidé, sur la base du partenariat le liant au Parti populaire européen (PPE), de demander à ce dernier des explications sur les raisons ayant motivé la résolution du PE à l’encontre du Maroc.

Sur un autre registre, le bureau politique du parti a condamné l’acte d’extrémistes suédois qui ont brûlé le Saint Coran, soulignant que cet acte odieux, qui heurte les sentiments des musulmans de par le monde, est de nature à attiser la colère et la haine entre les peuples et les religions.

Au niveau national, le bureau politique a exprimé sa satisfaction de l’action gouvernementale, saluant le succès de l’Exécutif dans la conclusion d’un accord historique entre le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et les syndicats d’enseignement les plus représentatifs, honorant ainsi l’un de ses principaux engagements portant sur la réhabilitation de l’école publique et la promotion des conditions de la famille de l’enseignement, en tant que piliers de la réforme du système éducatif au service de l’élève et des familles marocaines, et l’amélioration de la situation socio-professionnelle des fonctionnaires et cadres du secteur, en plus d’autres grands acquis et mesures incitatives prévues par l’accord, notamment l’adoption d’un système de base unifié pour tous les cadres éducatifs.

Il a également salué la réussite du gouvernement dans la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) à tous les Marocains au terme de l’année dernière, dans le plein respect de l’échéancier fixé par Sa Majesté le Roi, ce qui constitue une grande révolution sociale visant à asseoir les bases d’une solidarité institutionnelle qui assure la protection à tous les citoyens et préserve leurs droits, soulignant que la mise en œuvre optimale de ce chantier contribuera à faciliter l’accès des citoyens aux services sociaux et de santé dans de meilleures conditions.

S’agissant de la crise économique mondiale, le bureau politique du RNI a salué l’approche adoptée par le gouvernement pour faire face à l’inflation, en réussissant à préserver les équilibres macro-économiques de l’État dans un contexte international difficile. Il a également mis l’accent sur le courage politique du gouvernement dans la prise des décisions appropriées au service des intérêts suprêmes de la Nation, à travers une batterie de mesures visant à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens.

Sur le plan organisationnel, le bureau politique a approuvé le budget du RNI pour 2023 et pris connaissance du rapport financier de l’année 2022 en vue de sa présentation lors du prochain Conseil national du parti. Au terme de sa réunion, la bureau politique a passé en revue les derniers préparatifs du parti pour la tenue de son Conseil national le 11 février prochain.