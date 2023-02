Le RNI salue la position du Parlement marocain de soumettre ses relations avec le Parlement européen à une évaluation globale

dimanche, 12 février, 2023 à 14:19

Rabat – Le parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) a salué, samedi à Rabat, la position courageuse du Parlement marocain, qui a soumis ses relations avec le Parlement européen à une évaluation approfondie afin de prendre les décisions appropriées.

Le Maroc, qui est toujours resté fort, uni et soudé, maintiendra son leadership dans le domaine des droits de l’Homme, des libertés et de la démocratie, en tant que constantes constitutionnelles plébiscitées par les Marocains sous la conduite éclairée de SM le Roi, a souligné le parti, dans un communiqué à l’issue des travaux de la session ordinaire du Conseil national.

Le parti a également salué le rôle de SM le Roi Mohammed VI, qui a inauguré son ère en ouvrant les dossiers des droits de l’Homme avec beaucoup de courage et une grande volonté par la mise en place de l’Instance Équité et Réconciliation et du Code de la famille, enregistrant l’expérience pionnière des droits de l’Homme accumulée par le Royaume qui a élargi le champ des libertés et réalisé une réconciliation historique.

Le Conseil national du parti, fidèle à ses convictions de la centralité de la cause amazighe en consacrant le caractère pluraliste et riche de la culture et de l’identité nationale, a par ailleurs, rappelé ce que le gouvernement avait fait dans le respect de ses obligations et engagements à travers la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, afin d’assumer sa place centrale dans le tissu identitaire national.

Le Conseil a également salué les acquis réalisés par la diplomatie marocaine sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI sur le dossier du Sahara, qui se traduisent par une vague de reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara et l’ouverture de consulats par un ensemble de pays amis et frères dans les provinces du Sud, en tant qu’aboutissement de la pertinence de l’approche Royale dans la gestion de ce dossier.

Dans ce sens, le RNI a souligné la nécessité d’être vigilant, de renforcer la cohésion du front intérieur et de poursuivre la mobilisation globale de tous les Marocains, pour faire face aux manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

Le programme de la session ordinaire du Conseil national du RNI comprend la présentation pour approbation des comptes annuels de l’année 2022 et du projet de budget du parti pour 2023, ainsi que l’approbation de la création d’organismes parallèles.