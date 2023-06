Funérailles de feu Mohamed Moatassim en présence de SAR le Prince Moulay Rachid

mardi, 6 juin, 2023 à 15:56

Rabat – Les funérailles de feu Mohamed Moatassim, Conseiller de SM le Roi, ont eu lieu mardi au cimetière Chouhada à Rabat, en présence de SAR le Prince Moulay Rachid.

Après les prières d’Addohr et du mort à la Mosquée Chouhada à Rabat, la dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Chouhada.

Les obsèques du défunt se sont déroulées en présence des membres de sa famille et ses proches, de Conseillers de SM le Roi, des représentants de partis politiques et plusieurs autres personnalités.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mohamed Moatassim.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une profonde affliction et une immense tristesse la nouvelle du décès de feu Mohamed Moatassim, implorant le Tout-Puissant de l’agréer parmi les fidèles vertueux et de l’accueillir en Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux parents du défunt, à sa veuve Mme Nabila, à ses enfants Issam et Sara, à l’ensemble des membres de sa famille, ainsi qu’aux proches, amis et admirateurs de feu Mohamed Moatassim, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, priant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

Le message souligne que la disparition de feu Mohamed Moatassim est une grande perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour sa Patrie qui a perdu en lui un grand et fidèle commis de l’Etat, qui a voué sa vie au service de son pays, avec dévouement et négation de soi, tout en faisant preuve d’un attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite, aux constantes et aux sacralités de la Nation.

SM le Roi s’est dit, à cette occasion, se remémorer avec beaucoup d’estime et de considération les grandes qualités humaines et le patriotisme reconnu du regretté, ainsi que ses fines capacités intellectuelles et académiques et la grande perspicacité dans les domaines politique et constitutionnel dont il a fait montre dans les différentes hautes fonctions qu’il a occupées avec une grande compétence, “fidèle à notre Trône et à nos Constantes éternelles, aussi bien sous le règne de notre vénéré père feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme en Sa sainte miséricorde, qu’en tant que fidèle Conseiller de Notre Majesté”.

Feu Moatassim a rendu l’âme lundi à Rabat des suites d’une maladie.