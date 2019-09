Le peuple marocain célèbre dimanche l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa

vendredi, 27 septembre, 2019 à 13:23

Rabat – La Famille royale et le peuple marocain célèbrent, dimanche, l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa, une occasion de mettre en avant l’attachement permanent de Son Altesse Royale à améliorer la situation notamment des personnes à besoins spécifiques et des populations les plus démunies.

Engagée dès son plus jeune âge à faire valoir les nobles valeurs de patriotisme et solidarité, SAR la Princesse Lalla Asmaa a fait de l’amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques son cheval de bataille.

En sa qualité de Présidente d’honneur de la Fondation Lalla Asmaa pour Enfants et Jeunes sourds, Son Altesse Royale entoure de sa sollicitude cette partie de la population en veillant à son bien-être et à sa parfaite insertion dans la société marocaine.

Depuis plusieurs décennies, la Fondation dispense un enseignement spécialisé basé sur le programme du cycle primaire et secondaire de l’éducation nationale, aux bénéficiaires qui jouissent d’un accompagnement technique, grâce, entre autres, à des prothèses auditives numériques et à des systèmes électroniques de transmission qui facilitent leur adaptation et leur sortie de l’isolement.

L’institution intervient également au niveau de la formation professionnelle en proposant des ateliers de broderie, de tissage, de coiffure et d’arts plastiques, tout en offrant à ses élèves l’opportunité de prendre part à des formations dans d’autres spécialités intégrées dans les centres de la formation professionnelle relevant du secteur de l’Artisanat.

La Fondation compte d’ailleurs, grâce à l’appui permanent de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et conformément aux orientations de SAR la Princesse Lalla Asmaa, se doter de nouveaux centres de par le Royaume, avec notamment le Centre Princesse Lalla Asmaa-Saiss et le Centre Princesse Lalla Asmaa-Tadla qui constituent le point de départ de ce chantier d’envergure.

Toujours dans l’optique de rendre meilleur le quotidien de cette catégorie, la Fondation a conclu, en juin dernier, une convention relative à la formation initiale et continue du personnel éducatif avec le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et l’université Mohammed V.

Une démarche qui, en plus de traduire le souci de Son Altesse Royale d’assurer la formation à ces jeunes en vue de faciliter leur insertion sociale, s’inscrit dans le cadre du programme national de l’éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap.

Continuellement engagée à donner de sa personne en faveur de cette institution, pionnière en matière de prise en charge des enfants sourds, Lalla Asmaa a présidé, durant le même mois de juin, la cérémonie de fin d’année scolaire 2018-2019 de la Fondation.

L’occasion pour Son Altesse Royale de s’enquérir davantage du projet pédagogique de la Fondation et des activités de la vie universitaire des étudiants de la Fondation à la Faculté des sciences de Rabat.

La cérémonie a également permis de présenter à SAR Lalla Asmaa l’enseignement inclusif pour les futurs étudiants de la Fondation au sein de l’Université euro-méditerranéenne de Fès, ainsi que les activités de la participation des élèves de la Fondation au village de vacances de la Fondation Mohammedia des œuvres sociales des magistrats et fonctionnaires de la justice à Agadir durant l’été 2018.

A travers la célébration de l’anniversaire de SAR Lalla Asmaa, le peuple marocain rend hommage à une Princesse engagée qui, grâce à sa bonté et à sa bienveillance, a marqué de son empreinte le domaine de l’action sociale en faveur des enfants malentendants.