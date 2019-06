SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à Kénitra la cérémonie de sortie de la 19è promotion du Cours supérieur de défense et de la 53è promotion du Cours État-Major

mercredi, 26 juin, 2019 à 17:36

Kénitra – Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, mercredi au Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de sortie de la 19è promotion du Cours Supérieur de Défense et de la 53è promotion du Cours État-Major.

A son arrivée au Collège Royale de l’Enseignement Militaire Supérieur, Son Altesse Royale le Prince Héritier a été salué par l’Inspecteur Général des FAR et le Directeur du CREMS avant de passer en revue un détachement des Forces Royales Air qui lui rendait les honneurs.

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a été ensuite salué par le Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, les officiers supérieurs de l’État-Major Général des FAR, le Wali de la Région Rabat-Salé-Kénitra, le Gouverneur de la Province de Kénitra, les attachés militaires près des ambassades accrédités au Royaume et les professeurs du corps enseignant.

Le Général de Brigade, Directeur du CREMS, a présenté devant Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan le bilan annuel des activités et a proclamé les résultats obtenus par les officiers stagiaires.

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a procédé par la suite à la remise des brevets de l’enseignement militaire supérieur avec grade de Master Spécialisé en Défense Nationale et des diplômes d’État-Major respectivement aux officiers stagiaires du Cours supérieur de défense et du Cours État-Major.

La 19ème promotion du cours supérieur de défense et la la 53ème promotion du Cours État-Major comptent 156 lauréats dont 42 officiers originaires de 21 pays amis du Royaume à savoir: Arabie Saoudite, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Égypte, Espagne, France, Gabon, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tanzanie, Togo, Tunisie.