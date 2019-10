SAR le Prince Moulay Rachid préside l’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida

lundi, 14 octobre, 2019 à 18:53

El Jadida – SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: “Le cheval dans les écosystèmes marocains”.

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l’entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre du Conseil du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires.

Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas.

La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale.

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.