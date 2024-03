SAR la Princesse Lalla Asmae et la Première Dame de Côte d’Ivoire lancent le programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

mercredi, 6 mars, 2024 à 13:06

Rabat – Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmae et la Première Dame de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara, ont lancé, mercredi à la maternité du Centre hospitalier Moulay Youssef, le programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

À portée continentale, ce programme s’assigne pour objectifs le diagnostic précoce des troubles auditifs chez les nouveau-nés, leur prise en charge pour retrouver l’ouïe grâce notamment aux implants cochléaires et à l’accompagnement orthophonique, ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises entre les médecins marocains et leurs confrères des pays africains frères et amis.

A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Asmae et Mme Dominique Ouattara ont rendu visite aux enfants africains opérés la veille, avant d’assister à un cours d’orthophonie et à un autre de dissection donné aux médecins ORL africains.

Par la suite, SAR la Princesse Lalla Asmae et la Première Dame de Côte d’Ivoire ont présidé la cérémonie de signature de trois conventions entre, d’une part, la Fondation Lalla Asmae, et, d’autre part, Royal Air Maroc, Bank of Africa et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

La première convention a été signée par le directeur de la Fondation Lalla Asmae, M. El Abbes Bouhlal, et le président directeur général de Royal Air Maroc, M. Abdelhamid Addou, la deuxième par M. Bouhlal et le directeur général de Bank of Africa group, M. Amine Bouabid et la troisième convention par M. Bouhlal et le directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, M. Younes Bjijou.

Au terme de cette cérémonie, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmae et Mme Dominique Ouattara ont été saluées par des représentants du Lions International d’Afrique, en l’occurrence Dr Manoj Shah, vice-président du Lions International et Représentant d’Afrique, M. Ahmed Salem, directeur international Zone Constitutionnelle Afrique du Lions International et M. Hasting Chiti, Past Directeur International Zone Constitutionnelle Afrique du Lions International.

À leur arrivée au Centre hospitalier Moulay Youssef, SAR la Princesse Lalla Asmae et Mme Dominique Ouattara ont passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs avant d’être saluées par le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, M. Khalid Ait Taleb, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Mme Aawatif Hayar, et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid.

SAR la Princesse Lalla Asmae et Mme Dominique Ouattara ont également été saluées par l’ambassadeur de la République du Bénin au Maroc, M. Serge Dagnon, l’ambassadeur de la République du Niger au Maroc, M. Salissou Ada, l’ambassadeur de la République du Sénégal au Maroc, Mme Seynabou Dial, l’ambassadeur de la République de Guinée-Conakry au Maroc, M. Namory Traoré, le chargé d’affaires de la République du Togo au Maroc, M. Messan Amakoé Klutse, le chargé d’affaires de la République du Mali au Maroc, M. Tigana Bambo, le chargé d’affaires de la République de Côte d’Ivoire au Maroc, M. Yves Tadet, l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, M. Abdelmalek Kettani, et l’ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, M. Mohamed Methqal.

SAR la Princesse Lalla Asmae et Mme Dominique Ouattara ont été aussi saluées par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, M. Rachid El Abdi, le wali, coordinateur national de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, M. Mohammed Dardouri, le président du conseil préfectoral de Rabat, M. Abdelaziz Derouiche, le 1er vice-président du conseil communal de Rabat, M. Aziz Lomaini, le président du Conseil de l’arrondissement de Hassan, M. Driss Errazi, le coordinateur de la Fondation Lalla Asmae, M. Karim Essakalli, le directeur de la Fondation Lalla Asmae, M. El Abbes Bouhlal, le directeur Général du CHU Ibn Sina de Rabat, M. Raouf Mouhsine, la directrice régionale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, Mme Noria Saidi, la directrice du Centre hospitalier Moulay Youssef, Mme Leila Derfoufi, le directeur de l’hôpital des Spécialités de Rabat, M. Yassir Arkha et les partenaires de la Fondation Lalla Asmae.