SAR la Princesse Lalla Hasnaa inaugure à Marrakech le Parc de l’Oliveraie de “Ghabat Chabab”

mardi, 4 octobre, 2022 à 20:15

Marrakech – Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a procédé, mardi à Marrakech, à l’inauguration du Parc de l’Oliveraie de “Ghabat Chabab”.

A son arrivée au Parc de “Ghabat Chabab”, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie par M. Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, M. Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Karim Kassi-Lahlou, wali de la région Marrakech-Safi, M. Samir Goudar, président du Conseil de la région Marrakech-Safi, et M. Mustapha El Habti, directeur général des collectivités territoriales par intérim et gouverneur des réseaux publics au ministère de l’Intérieur.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a été également accueillie par Mme Fatima Zahra Mansouri, présidente du Conseil communal de Marrakech, Mme Jamila Afif, présidente du Conseil préfectoral de Marrakech, M. Abderrahmane El Ouafa, président de la Commune Méchouar-Kasbah, et par M. Ali Zouaki, directeur des domaines de l’Etat au ministère de l’Economie et des Finances.

Après avoir inauguré le Parc de l’Oliveraie de “Ghabat Chabab” et dévoilé la plaque commémorative, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a suivi une présentation sur Panneau du projet de réhabilitation de ce Parc, par Mme Mounia Bennani, architecte paysagiste, ainsi qu’une présentation sur Panneau de l’équipement en système d’irrigation goutte à goutte, par M. Abdelaziz Bousraref, directeur régional de l’Agriculture (DRA) de Marrakech- Safi.

Par la suite, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a visité les différents équipements du Parc.

A cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a suivi une présentation du chemin pédagogique par le Pr. Aziz Ouhabi, directeur de l’Ecole nationale de l’architecture de Rabat, ses étudiants ainsi que les élèves des Eco-Ecoles labélisées “Pavillon Vert” : La halte de l’Oliveraie de Ghabat Chabab, la halte de la biodiversité, la halte de l’adaptation des plantes au milieu sec et la halte des Khettaras.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a ensuite suivi une présentation des aménagements sportifs du Parc par l’architecte paysagiste, ainsi qu’une autre présentation de l’application mobile du Parc de l’Oliveraie “Ghabat Chabab” sur écran, par Mme Oumaima Radi, jeune reporter de Marrakech, lauréate de l’édition 2021.

Réhabilité dans le cadre du programme “Réhabilitation des jardins et parcs historiques”, le Parc de l’Oliveraie de “Ghabat Chabab”, qui s’étend sur une superficie de 120 Hectares pour la partie Oliveraie, répond, à la fois, à sa fonction d’espace agricole de production (verger d’olivier exploité), tout en offrant les activités d’un Parc urbain animé (attractions, sport, détente, etc.).