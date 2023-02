Trophée Hassan II/Coupe Lalla Meryem : LL.AA.RR le Prince Moulay Rachid et la Princesse Lalla Meryem président la cérémonie de remise des prix

samedi, 11 février, 2023 à 19:46

Rabat – LL.AA.RR le Prince Moulay Rachid et la Princesse Lalla Meryem ont présidé, samedi au Royal Golf Dar Es-Salam à Rabat, la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la 47ème édition du Trophée Hassan II et de la 26ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf, organisées sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI du 6 au 11 février.

A leur arrivée au Royal Golf Dar Es-Salam, SAR le Prince Moulay Rachid, président de la Fédération Royale Marocaine de Golf et de l’Association du Trophée Hassan II de Golf, et SAR la Princesse Lalla Meryem, ont passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salués par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, et la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, ainsi que par d’autres personnalités.

Ensuite, LL.AA.RR le Prince Moulay Rachid et la Princesse Lalla Meryem ont regagné la tribune d’honneur, où ils ont été salués par la présidente directrice générale du “Ladies European Tour”, Alexandra Armas, le président du PGA Champions Tour, Miller Brady, et le 1er vice-président délégué de la Fédération Royale Marocaine de Golf, Mustapha Zine, avant d’assister à la fin de la compétition du Trophée Hassan II.

Leurs Altesses Royales ont, par la suite, remis le prix Pro AM du Trophée Hassan II à l’équipe composée de Mourad Guezzar, Hatim El Kabbaj et Ali Benlamine.

Ensuite, SAR la Princesse Lalla Meryem a remis le 2ème prix de la Coupe Lalla Meryem à la Suédoise Linn Grant. SAR le Prince Moulay Rachid a également remis le 2ème prix du Trophée Hassan II à l’Australien Mark Hensby.

Après l’annonce des vainqueurs, SAR la Princesse Lalla Meryem a remis la Coupe qui porte son nom à la gagnante de cette 26ème édition, la Suédoise Maja Stark.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid a remis le Grand prix du Trophée Hassan II au Canadien Stephen Ames, vainqueur de cette 47ème édition.

S’exprimant lors de cette cérémonie, la présidente directrice générale du “Ladies European Tour”, Alexandra Armas, a salué les efforts déployés par le Maroc pour le développement du golf féminin, qui se reflètent par l’organisation de la Coupe Lalla Meryem avec la participation des meilleures golfeuses à l’échelle mondiale.

Mme Armas s’est également félicitée du niveau atteint par les golfeuses marocaines, citant notamment Inès Laklalech, Maha Haddioui et la jeune joueuse Sofia Cherif Essakali.

De son côté, le président du PGA Champions Tour, Miller Brady, a remercié les joueurs ayant pris part à cette épreuve pour leur esprit de compétition remarquable, vu que la plupart d’entre eux participent aux plus grands tournois.

M. Brady a, en outre, salué l’accueil réservé aux participants au Trophée Hassan II et à la Coupe Lalla Meryem ainsi qu’aux invités.

Pour sa part, le 1er vice-président délégué de la Fédération Royale Marocaine de Golf, Mustapha Zine, a indiqué “qu’aujourd’hui, c’était l’occasion de célébrer le Canadien Stephen Ames, vainqueur de la 47ème édition du Trophée Hassan II, ainsi que la Suédoise Maja Stark, gagnante de la 26ème édition de la Coupe Lalla Meryem, deux tournois organisés sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI”.

M. Zine a ajouté que le Trophée Hassan II, créé grâce à la vision clairvoyante de Feu SM Hassan II, est organisé aujourd’hui sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce qui reflète la volonté du Royaume d’accorder davantage d’intérêt au golf, un levier économique qui contribue à la dynamique de développement national.