62ème anniversaire de la création des FAR : Sa Majesté le Roi adresse un ordre du jour aux Forces Armées Royales

lundi, 14 mai, 2018 à 8:46

Rabat – A l’occasion du 62ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR, a adressé, lundi, un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe.