62ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales: Message de fidélité et de loyalisme de la famille des FAR à SM le Roi

lundi, 14 mai, 2018 à 19:10

Rabat – La famille des Forces Armées Royales a adressé un message de fidélité et de loyalisme, à SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-major général des Forces Armées Royales, à l’occasion de la célébration, lundi, du 62ème anniversaire de la création des FAR.

Voici la traduction de ce message:

“Louange à Dieu, que la paix et la prière soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-major général des Forces Armées Royales,

A l’occasion du 62ème anniversaire de leur création, les Forces Armées Royales, avec toutes leurs composantes terrestre, aérienne, maritime et Gendarmerie Royale, et après avoir exprimé à Sa Majesté le Roi leurs sentiments de fidélité et de loyalisme, ont l’insigne honneur de faire part, avec déférence et considération, à Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-major général des Forces Armées Royales, de leurs chaleureuses félicitations et de leurs sincères sentiments de fidélité et de loyalisme, implorant le Tout-Puissant pour que cet heureux événement national soit célébré alors que Votre Majesté jouit de gloire et de triomphe, de santé et de quiétude et Votre Royaume heureux de sécurité, bien-être, prospérité et développement.

Majesté,

Les fidèles serviteurs de Votre Majesté, officiers, sous-officiers et hommes de troupe des différentes composantes de Vos Forces Armées Royales, saisissent cet heureux événement pour exprimer leur attachement indéfectible au glorieux trône alaouite, en se remémorant avec recueillement et grandeur la mémoire des deux regrettés souverains SM le Roi Mohammed V et SM le Roi Hassan II, que Dieu ait leur âme, implorant le Très-Haut de les entourer de Son infinie mansuétude et de sa miséricorde pour les nobles actions consenties à la Nation marocaine et aux Forces Armées Royales.

Majesté,

La célébration par la famille des Forces armées royales de l’anniversaire de sa création, dans la continuité d’une tradition bénie bien établie, est une heureuse occasion renouvelée pour réitérer à Votre Majesté l’attachement indéfectible au serment d’allégeance, la fidélité sans faille aux hautes instructions de Votre auguste personne ainsi que la mobilisation permanente pour la défense de la souveraineté de la Patrie et de son intégrité territoriale.

Les membres de vos Forces armées royales saisissent également cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur grande reconnaissance et leur profonde considération pour la haute sollicitude royale et pour réaffirmer leur attachement constant à la beiâ et leur fidélité et loyalisme à Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, défenseur de la foi et protecteur de la religion, mobilisés derrière leur chef suprême pour la défense des causes sacrées de la Nation et fidèles à leur devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi.

Puisse Dieu préserver Votre Majesté en tant que garant et protecteur de la Nation, guider Vos pas et Vous accorder davantage de succès et de gloire. Puisse le Très-Haut combler Votre Majesté en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

Dieu l’omnipotent exauce les vœux de ceux qui l’implorent”.