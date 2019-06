Aid Al Fitr: Message de félicitations à SM le Roi du Souverain de Bahreïn

mardi, 4 juin, 2019 à 21:38

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Souverain de Bahreïn, SM Hamad Ben Aissa Al Khalifa, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le Roi Hamad Ben Aissa Al Khalifa exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bien-être et de bonheur à Sa Majesté le Roi, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans davantage de santé et de quiétude, pour le peuple marocain frère dans le progrès et la prospérité, sous la sage conduite de SM le Roi, et pour la Oumma arabe et islamique dans la bénédiction et la grandeur.