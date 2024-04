Aïd Al Fitr: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président irakien

mercredi, 10 avril, 2024 à 1:18

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d’Irak, Abdel Latif Jamal Rachid, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le président irakien exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux de bonheur, de succès et de santé à Sa Majesté le Roi, et de davantage de bénédiction, de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

À cette occasion, M. Jamal Rachid réaffirme sa détermination à renforcer les relations bilatérales pour le bien des deux pays et peuples dans tous les domaines, implorant le Très-Haut d’accorder aux peuples de la Oumma islamique et à l’ensemble de l’Humanité les bienfaits de bien-être, de sécurité et de paix.