Arrivée à Rabat du Président de la République Fédérale du Nigéria pour une visite de travail et d’amitié officielle au Maroc

dimanche, 10 juin, 2018 à 17:25

Salé – Le Président de la République Fédérale du Nigéria, Son Excellence M. Muhammadu Buhari est arrivé dimanche en fin d’après-midi à Rabat, pour une visite de travail et d’amitié officielle au Royaume du Maroc, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, le président nigérian a été accueilli par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui était accompagné de SAR le principe Héritier Moulay El Hassan et de SAR le prince Moulay Rachid.

SM le Roi Mohammed VI et Son Illustre hôte ont ensuite passé en revue une haie d’honneur de la Garde Royale. SEM. Muhammadu Buhari a, par la suite, été convié à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes.

Après une brève pause au Salon Royal de l’aéroport Rabat-Salé, le cortège des deux Chefs d’Etat s’est dirigé vers la place du Mechouar au Palais Royal de Rabat où un accueil officiel sera réservé au Président Mahammadu Buhari.

Les habitants des villes de Salé et de Rabat se sont massés tout au long de l’itinéraire emprunté par le cortège de SM le Roi et du Président nigérian afin d’exprimer leur joie pour cette visite qui ne manquera pas d’ajouter un nouveau jalon à l’édifice des relations d’amitié et de coopération unissant les deux pays et les deux peuples frères.

De même, les principales artères de la capitale du Royaume ont été pavoisées de drapeaux marocains et nigérians, en signe de la profondeur et de la qualité des relations bilatérales, fondées sur une solidarité agissante et un partenariat solide et pérenne.