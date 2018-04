Communiqué conjoint maroco-congolais rendu public à l’issue de la visite de SM le Roi à Brazzaville (texte intégral)

lundi, 30 avril, 2018 à 20:40

Brazzaville – Le Royaume du Maroc et la République du Congo ont rendu public lundi un communiqué conjoint à l’issue de la visite effectuée par SM le Roi à Brazzaville, dont voici le texte intégral:

“1. A l’invitation de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la République du Congo, Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, a effectué, du 28 au 30 avril 2018, une visite officielle à Brazzaville à la tête d’une délégation de haut niveau et a pris part en tant qu’invité spécial au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, qui s’est tenu, le 29 avril 2018.

2. Dans une atmosphère fraternelle, les deux Chefs d’Etat ont eu des entretiens fructueux, au cours desquels, ils ont procédé à un large échange de vues, marqués par la convergence des positions sur les relations bilatérales ainsi que sur des questions africaines et internationales d’intérêt commun. A cette occasion, les deux Chefs d’Etat ont réaffirmé leur ferme détermination à consolider les relations profondes d’amitié et de coopération entre les deux pays frères pour en faire un modèle de coopération Sud-Sud interafricaine.

3. Les deux Chefs d’Etat se sont félicités de l’ouverture de l’Ambassade du Royaume du Maroc en République du Congo, qui constitue un levier de promotion des échanges et de coopération entre les deux pays.

4. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a salué les initiatives courageuses de Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO, visant à pacifier l’ensemble du pays et à insuffler un nouvel élan de développement de la République du Congo, et L’a assuré du soutien du Royaume du Maroc pour partager son savoir-faire et son expertise en matière de développement socio-économique, humain et culturel.

5. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a également salué le rôle joué par Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO au sein de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), de la Région des Grands Lacs ainsi que dans la résolution des crises, notamment en République Centrafricaine et en Libye.

6. De son côté, Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO a loué les avancées réalisées par le Royaume du Maroc dans divers domaines et a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de paix, de stabilité et de développement durable en Afrique.

7. Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO s’est félicité des efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la mise en œuvre effective du mandat qui Lui a été confié par ses pairs africains en tant que leader sur la question de la migration et salué la politique marocaine en la matière.

8. Les deux Parties ont souligné la nécessité de renforcer et de diversifier davantage la coopération bilatérale dans plusieurs domaines (promotion et protection des investissements, non double imposition, santé, agriculture/élevage, pêche maritime/aquaculture marine, éducation, logistique, énergie/énergie renouvelable, tourisme et formation des cadres) et d’enrichir le cadre juridique régissant les relations maroco-congolaises.

9. A cet effet, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO ont présidé la cérémonie de signature de quatorze (14) accords bilatéraux qui sont de nature à structurer la coopération entre gouvernements et hommes d’affaires des deux pays.

10. Durant la visite, les deux Chefs d’Etat ont procédé au lancement des travaux de construction du point de débarquement aménagé, au port de pêche de Yoro à Brazzaville.

11. Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO ont souligné le rôle clé des secteurs privés des deux pays dans la promotion du développement des relations bilatérales. A cet effet, les deux Chefs d’Etat ont donné des orientations stratégiques pour que les opérateurs économiques des deux pays joignent leurs efforts pour asseoir un partenariat gagnant-gagnant.

12. Les deux Chefs d’Etat ont exprimé leurs vives préoccupations concernant la montée de l’extrémisme et du terrorisme dans le monde et en particulier en Afrique, ce qui constitue un défi majeur à la fois d’ordres sécuritaire, culturel, social et économique. Dans ce cadre, Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir toutes les initiatives sous-régionales, régionales et internationales visant à faire vigoureusement face à ce fléau.

13. Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO a salué les efforts du Maroc en vue de parvenir à une solution politique négociée au différend régional sur la question du Sahara. Il a loué le sérieux et la crédibilité de l’initiative marocaine d’autonomie comme base de règlement à ce différend, en exprimant le soutien ferme de la République du Congo au rôle de l’Organisation des Nations Unies comme cadre consensuel du processus devant mener à un règlement définitif de cette question.

14. Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO a salué l’élection du Royaume du Maroc au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, tout en soulignant qu’elle témoigne de la confiance et de l’estime que l’Afrique porte au Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

15. Les deux Chefs d’Etat ont fait part de leur volonté de se concerter et de coordonner leurs positions au sein des rencontres et forums régionaux et internationaux, afin de contribuer à l’émergence de partenariats Sud-Sud, favorisant le développement et l’essor du continent africain.

16. Les deux Chefs d’Etat ont réitéré leur engagement pour la promotion du développement durable et la lutte contre les changements climatiques.

17. Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO a rendu un vibrant hommage au leadership dont le Maroc a fait preuve en tant que pays hôte de la Conférence des Nations Unies sur le Climat (COP22) et du Sommet africain de l’Action. Les deux Chefs d’Etat se sont, ainsi, félicités de la réussite de ces rencontres qui ont placé les préoccupations et les revendications légitimes africaines en matière de changement climatique au cœur de l’agenda international.

18. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a salué les efforts soutenus menés par Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO en faveur de la protection de l’environnement en vue d’en faire une composante essentielle du développement.

19. Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO a salué le statut de partenaire fondateur du Royaume du Maroc au sein de l’initiative « Fonds Bleu pour le Bassin du Congo » et s’est réjoui à cet égard de la signature à Rabat, le 12 mars 2018 du Mémorandum d’Entente (MoU) relatif à la réalisation de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et de la signature à Brazzaville, le 29 avril 2018, du Protocole instituant la Commission Climat du Bassin du Congo.

20. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a félicité Son Frère Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO pour la réussite du premier Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, qui s’est tenu, le 29 avril 2018, à Brazzaville. De son côté, Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO a tenu à exprimer les remerciements du peuple et du Gouvernement congolais pour le soutien et l’accompagnement dont a bénéficié son pays de la part du Maroc pour le bon déroulement de ce Sommet.

21. A l’issue de la visite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a exprimé à Son Excellence Monsieur le Président, au Gouvernement et au peuple congolais, ses profonds remerciements pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui lui ont été réservés ainsi qu’à la délégation qui L’accompagnait.

22. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a renouvelé à Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU N’GUESSO l’invitation à effectuer une visite officielle au Royaume du Maroc. Le Président Denis SASSOU N’GUESSO a accepté cette aimable invitation dont la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique.

Fait à Brazzaville, le 30 Avril 2018″.