Communiqué du Cabinet royal

mercredi, 3 avril, 2019 à 15:36

Rabat – Voici un communiqué du Cabinet royal :

“Suite à l’accident de la circulation tragique, survenu près de Moulay Bousselham, et qui a fait plusieurs victimes, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé des messages aux familles des victimes et aux blessés, dans lesquels le Souverain a exprimé Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, implorant le Tout-puissant d’accueillir les personnes décédées dans sa Sainte miséricorde, et d’accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.

Partageant la peine des familles des victimes et tenant à alléger leurs souffrances suite à cette dure épreuve, la volonté du Dieu étant imparable, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a ordonné le transfert des blessés à l’hôpital militaire Mohammed V à Rabat.

Le Souverain a décidé également de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais des soins des blessés, et donné Ses Hautes instructions aux autorités sécuritaires et territoriales compétentes pour prendre les mesures nécessaires en vue d’apporter toutes les formes d’aide et de soutien aux familles des victimes éplorées”.