Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du président de l’État des Émirats Arabes Unis

lundi, 29 juillet, 2019 à 15:14

Hakim Ziyech, qui tenait la balle de match, avance et frappe mais son tir bute sur le poteau … Tel est le choc vécu le 5 juillet dernier par des millions de supporters marocains lors du match décisif comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) ayant opposé les Lions de l’Atlas et le Bénin.