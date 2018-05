Fondation Mohammed V pour la Solidarité : SM le Roi lance les travaux de construction d’un Centre social pour l’accueil des personnes âgées à Mediouna

mercredi, 30 mai, 2018 à 17:14

Mediouna – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a procédé, mercredi au quartier Lahraouiyine dans la province de Médiouna (Région de Casablanca-Settat), au lancement des travaux de construction d’un Centre social pour l’accueil des personnes âgées, qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 10 millions de dirhams.

Ce projet solidaire vient consacrer la politique sociale menée par le Souverain depuis Son accession au Trône de Ses glorieux Ancêtres et témoigne de Sa volonté d’assurer les conditions d’une vie digne et prospère à toute les franges de la société, y compris les personnes âgées.

Sa réalisation réaffirme l’engagement de la Fondation à agir pour mettre en œuvre des solutions sociales afin d’accompagner les personnes fragiles et vulnérables et de préserver leur autonomie par une prise en charge globale comprenant l’hébergement, la restauration, l’animation et le soin.

Ainsi, le Centre social pour l’accueil des personnes âgées de Médiouna assurera une prise en charge au niveau de l’hébergement, de la restauration, de la protection sanitaire et du bien-être général des personnes âgées (+60 ans) sans ressources ni soutien familial.

D’une capacité d’accueil de 48 personnes (24 hommes /24 femmes), le futur Centre devra participer à la lutte contre la mendicité et le vagabondage des personnes âgées dans la ville de Casablanca, favorisant ainsi l’insertion sociale des bénéficiaires, leur épanouissement et l’amélioration de leurs conditions de vie.

Ce projet, qui sera construit sur un terrain de 3.920 m2 dans un délai de 18 mois, comportera 24 chambres doubles, deux salons, une cuisine, un réfectoire, une salle de consultation, une infirmerie, une pharmacie, et quatre locaux commerciaux.

La réalisation de ce Centre est le fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et l’Association Casablanca Carrière Central (section El Fida-Mers Sultan) qui en assurera également la gestion.

A forte valeur ajoutée sociale, la réalisation de ce Centre vient conforter les actions menées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au niveau de la région de Casablanca-Settat, au service du bien-être et de la prospérité des populations démunies.