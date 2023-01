Grâce Royale au profit de 991 personnes à l’occasion de la commémoration de la présentation du Manifeste de l’Indépendance

mardi, 10 janvier, 2023 à 18:24

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports ont signé, mardi à Khémisset, une convention de partenariat pour le développement d’une application dédiée à l’apprentissage de la langue amazighe.