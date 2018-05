Le président bissau-guinéen félicite SM le Roi à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan

mardi, 22 mai, 2018 à 11:26

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Guinée Bissau, M. José Mario Vaz, à l’occasion de l’avènement de mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président bissau-guinéen exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi et à l’illustre Famille Royale, ainsi que ses souhaits de progrès continu et de prospérité au peuple marocain ami.

Le président José Mario Vaz implore le Tout-Puissant d’aider à la consolidation de l’Organisation de la Coopération Islamique autour des valeurs de solidarité, de fraternité, d’unité et de paix.