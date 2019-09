Message de condoléances de SM le Roi au Président de la République démocratique du Congo suite au décès de plusieurs victimes dans un accident de train

jeudi, 12 septembre, 2019 à 16:28

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, suite à l’accident de train survenu dans le sud-est de son pays et fait plusieurs victimes.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle de l’accident de train, faisant part au président congolais, et à travers lui aux familles des victimes et à l’ensemble du peuple congolais Ses sincères condoléances et l’expression de toute Sa sympathie.

SM le Roi souligne que Ses pensées vont également aux blessés auxquels Il souhaite un prompt rétablissement.