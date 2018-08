Message de félicitations à SM le Roi du Premier ministre russe à l’occasion de la Fête de la Jeunesse

lundi, 20 août, 2018 à 9:51

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Premier ministre de la Fédération de Russie, M. Dmitri Medvedev, à l’occasion de la célébration de la Fête de la Jeunesse.

Dans ce message, M. Medvedev exprime ses vœux de bonne santé et de bien-être au Souverain, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain ami.

Se félicitant des relations traditionnelles d’amitié et de coopération mutuellement avantageuse liant le Maroc et la Russie, le Premier ministre russe dit espérer que l’interaction fructueuse entre la Russie et le Maroc continue à se développer davantage, conformément à l’esprit et à la lettre de la déclaration sur le partenariat stratégique approfondi du 15 mars 2016.