Message de félicitations à SM le Roi du président algérien à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la jeunesse

mardi, 21 août, 2018 à 12:24

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président algérien Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la jeunesse.

Dans ce message, le président algérien exprime, en son nom et en celui du peuple et du gouvernement algériens, ses chaleureuses félicitations au Souverain, implorant le Tout-Puissant d’accorder santé et bonheur à SM le Roi et à l’ensemble des membres de l’illustre famille royale, ainsi que de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain sous la conduite éclairée de SM le Roi.

Le chef de l’Etat algérien saisit également cette occasion pour réitérer sa ferme détermination à continuer à oeuvrer de concert avec SM le Roi pour renforcer les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage unissant les deux pays en vue de réaliser les aspirations des deux peuples frères à davantage de progrès et de prospérité.