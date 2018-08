Message de félicitations à SM le Roi du président palestinien à l’occasion de l’Aïd Al Adha

mardi, 21 août, 2018 à 18:01

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de l’Etat de Palestine Mahmoud Abbas à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, le président palestinien exprime ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.

M. Abbas exprime également en son nom personnel, et au nom de l’Etat et peuples palestiniens, ses sincères félicitations à SM le Roi, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour la Oumma et ses peuples dans la gloire et la prospérité avec la libération de tous ses territoires et lieux sacrés occupés.