Message de remerciements et de gratitude à SM le Roi des participants à la Conférence internationale de Marrakech sur la Justice

jeudi, 5 avril, 2018 à 19:46

Rabat – Le Cabinet royal a reçu un message de gratitude et de remerciements adressé à SM le Roi Mohammed VI par les participants à la 1ère édition de la Conférence internationale de Marrakech sur la Justice, tenue du 2 au 4 avril à Marrakech sous le thème “Indépendance de la justice: Entre garantie des droits des justiciables et respect des règles de fonctionnement de la justice”.

Dans ce message, les participants expriment leurs sincères expressions de gratitude, de considération et de reconnaissance à SM le Roi pour la Haute sollicitude dont le Souverain a entouré cette conférence de haut niveau juridique et judiciaire, grand événement porteur de valeurs humaines, juridiques et de droit. Ils font également part de leurs sincères remerciements pour l’accueil remarquable qui leur a été réservé au Royaume du Maroc.

Les participants mettent en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi a entouré cette conférence ainsi que les idées remarquables et les orientations fermes contenues dans le Message royal adressé à cette conférence, lesquelles ont constitué une véritable valeur ajoutée à son efficacité, eu égard aux concepts très avancés que portait ce message au sujet de la mise en œuvre de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

La participation à cet événement a permis aux conférenciers de s’arrêter sur les progrès réalisés par le Royaume dans les différents domaines économiques et sociaux, ainsi que sur les réformes profondes engagées dans les domaines constitutionnel, institutionnel et des droits de l’homme et qui ont été couronnés par l’adoption de la nouvelle Constitution qui a consacré les valeurs et les principes fondamentaux de l’Etat démocratique moderne, lit-on dans ce message.

Les participants expriment également leur haute considération pour les efforts sérieux que le Royaume ne cesse de déployer, sous la conduite éclairée de SM le Roi dans le but d’une réforme globale et profonde du système judiciaire dans toutes ses composantes et de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et qui a eu comme résultats depuis une année l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l’institutionnalisation de l’indépendance du Parquet. Ils se félicitent aussi de la haute sollicitude dont le Souverain entoure le pouvoir judiciaire, ses institutions et ses membres.

Le message souligne que cette conférence a permis aux participants, en dépit des différences entre leurs systèmes judiciaires, d’échanger les vues et les expériences en vue de relever les défis de la justice moderne, notant que les travaux de cette rencontre ont été sanctionnés par la Déclaration de Marrakech sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, la garantie des droits des justiciables et le respect de la marche de la justice.

Les participants, tout en félicitant SM le Roi pour le succès de cet événement, implorent le Tout-Puissant de préserver le Souverain et de Lui accorder santé et bonheur, de bénir Ses efforts et de les couronner de succès pour que le Royaume demeure fort par ses constantes, ses institutions et les éléments de sa renaissance, en tant que terre de tolérance, de justice et de démocratie sous le règne de SM le Roi. Ils prient enfin le Très-haut de combler le Souverain en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid.