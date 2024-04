Message de félicitations à SM le Roi du Prince héritier d’Arabie Saoudite à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

mercredi, 10 avril, 2024 à 19:23

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SAR le Prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, Président du Conseil des ministres, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, SAR le Prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Souverain, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion dans le bien-être et les bénédictions pour tout le monde.