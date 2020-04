Message de félicitations à SM le Roi du Souverain de Jordanie à l’occasion du mois de Ramadan

samedi, 25 avril, 2020 à 13:45

La stratégie du Maroc en matière de réformes globales, de modernisation et de développement fait du Royaume un havre de paix et de stabilité dans une région en proie à la violence et aux conflits régionaux, et un partenaire crédible pour l’Europe et les États-Unis, a indiqué samedi le site d’information serbe «Energy Observer».