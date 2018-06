Le président du Turkménistan félicite SM le Roi à l’occasion de l’Aïd El Fitr

jeudi, 14 juin, 2018 à 20:40

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations et de vœux du Président du Turkménistan, M. Gurbanguly Berdimuhamedov, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd El Fitr.

Dans ce message, le Président turkmène exprime à SM le Roi et au peuple marocain ami ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, espérant que l’Aïd El Fitr, symbole de fortes valeurs spirituelles, d’humanisme, de bonté et de paix, soit une occasion pour consolider davantage la confiance et l’entente mutuelle au sein de la Oumma islamique.

M. Berdimuhamedov implore également le Tout-Puissant de combler SM le Roi de bonne santé et de bonheur et le peuple marocain ami de paix, de bien-être et de prospérité.