Le Président de l’Union des Comores félicite SM le Roi à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

mercredi, 10 avril, 2024 à 10:25

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de l’Union des Comores, M. Azali Assoumani, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le Président de l’Union des Comores exprime au Souverain, à l’Illustre Famille Royale et au peuple marocain frère, ses sincères félicitations et vœux les plus chaleureux.

A cette occasion, le président comorien implore le Tout-puissant d’”exaucer nos prières et de continuer à accompagner nos actions, pour plus de paix, de solidarité et de prospérité dans nos pays musulmans et dans le reste du monde”.