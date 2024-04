Le secrétaire général de l’OCI félicite SM le Roi à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

mercredi, 10 avril, 2024 à 1:16

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), M. Hissein Brahim Taha, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, M. Brahim Taha exprime, en son nom et en celui du Secrétariat général et des instances de l’OCI, ses chaleureuses félicitations à SM le Roi, priant le Très Haut de “renouveler pareille occasion pour le Souverain et le Royaume du Maroc dans davantage de progrès et de prospérité sous votre conduite, et pour l’ensemble de la Oumma islamique dans la grandeur et la gloire”.