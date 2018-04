SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Hassan à Rabat

vendredi, 20 avril, 2018 à 13:55

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a accompli la prière du Vendredi à la mosquée Hassan à Rabat.

L’Imam a entamé son prêche en rappelant que l’Islam est une religion fondée sur des valeurs morales et des principes suprêmes qui garantissent à ses adeptes les plus grands bienfaits et les prémunissent de tout mal, soulignant que les vertus sur lesquelles s’appuie l’Islam encadrent les relations et les rapports entre les personnes et les communautés au service du bien être et du bien vivre-ensemble.

Dieu, Tout-Puissant a fait que la relation entre musulmans soit d’abord celle de la fraternité, a indiqué l’Imam, notant que les musulmans sont, par nature, des frères en religion et doivent donc se conformer à ses valeurs et à ses principes et de se comporter en tant que tel indépendamment de leurs origines et de leurs différences.

Cette relation de fraternité participe à adoucir les comportements et à préserver les droits, a-t-il ajouté, soutenant que le Très Haut a souligné dans le Saint Coran que “les croyants ne sont que des frères” et appelé les croyants à se cramponner tous ensemble à l’Anse de Dieu et ne point se diviser pour que la Oumma islamique puisse rester toujours unie comme un seul bloc.

L’Imam a fait observer que cette relation de fraternité implique des droits et des rétributions que tout croyant doit absolument en tenir compte et respecter dont l’obligation de concilier entre les musulmans en cas de divergences ou de conflits.

La fraternité en Islam consacre d’importantes vertus qui préservent l’unité de la société, a-t-il poursuivi, relevant que c’est pour cette raison-là que Dieu a mis en garde contre les maladies de l’âme comme la rancœur, la haine et la jalousie.

Avoir une bonne foi et de bonnes intentions à l’égard d’autrui ne sont que les premiers jalons de la fraternité, a affirmé l’Imam, notant que l’altruisme, la bonté, la générosité et la charité sont les plus hautes manifestations de celle-ci.

A la fin de son prêche, l’Imam a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al Mouminine, protecteur de la nation et de la religion, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

L’Imam a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les saints et les vertueux.