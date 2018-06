SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Hassan à Rabat

vendredi, 15 juin, 2018 à 12:47

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan à Rabat.

Au début de son prêche, l’imam a souligné que durant le mois sacré du Ramadan, les croyants ont veillé à se rapprocher d’Allah, exalté soit-il, en redoublant d’efforts et en multipliant les bonnes œuvres. Ils adoptent en ce mois béni une conduite irréprochable et font preuve d’une piété exemplaire.

Cependant, cet enthousiasme faiblit chez certains fidèles à la fin du mois de Ramadan, a relevé l’imam, notant que le croyant doit toujours garder à l’esprit que le bon chemin est toujours ouvert en tout temps devant ceux qui souhaitent l’emprunter.

L’imam a en outre indiqué que la période empreinte de foi et de piété que les croyants ont vécu durant le mois de jeûne leur permet de persister sur la voie de la droiture, soulignant que le Prophète, que la Paix et le Salut soient sur Lui, a toujours insisté sur l’accomplissement des bonnes actions et la persévérance sur le droit chemin, en particulier les cinq prières.

Celui qui maintient cette même conduite à l’issue du mois béni sera gratifié par le Tout-Puissant et comblé de Ses bienfaits même en cas d’interruption pour cause de force majeure conformément au Hadith du Prophète “Quand un serviteur tombe malade ou part en voyage, Allah lui inscrit l’équivalent de ce qu’il faisait (comme œuvres bonnes) à résidence en étant sain”.

Cela veut dire que celui qui a pris l’habitude de pratiquer sa religion, de s’adonner au culte et de faire les bonnes œuvres, sera toujours récompensé par Dieu pour ces actions même en cas d’événements majeurs (voyage, maladie …) l’empêchant de les accomplir, a expliqué l’imam.

Au terme de son prêche, l’imam et l’ensemble des fidèles ont imploré Dieu de préserver Amir Al Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, et de L’entourer de sa protection et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.

Ils ont également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les saints et les vertueux.