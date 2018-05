SM le Roi félicite le Président de l’Érythrée à l’occasion de la fête nationale de son pays

jeudi, 24 mai, 2018 à 11:31

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République d’Érythrée, Issayas Afewerki, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur à M. Afewerki et davantage de progrès et de prospérité au peuple érythréen frère.

Par la même occasion, SM le Roi fait part de Sa satisfaction des liens de fraternité solide et d’estime mutuelle unissant les deux peuples, réitérant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président érythréen pour renforcer les relations de coopération entre les deux pays afin qu’elles englobent les différents domaines au service de leurs intérêts communs et de la consécration de la coopération et de la solidarité entre les pays du sud.