SM le Roi félicite le Président portugais à l’occasion de la fête nationale de son pays

dimanche, 10 juin, 2018 à 12:19

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République portugaise, M. Marcelo Rebelo de Sousa, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur au Président portugais, et Ses souhaits sincères de progrès et de prospérité au peuple portugais ami.

“En Me félicitant des liens séculaires d’amitié et de coopération qui unissent nos deux pays, Je tiens à Vous réitérer Ma ferme détermination à poursuivre notre action commune pour consolider davantage le partenariat maroco-portugais, afin d’en faire un exemple de coopération fructueuse et de bon voisinage dans notre région”, écrit le Souverain dans ce message.