SM le Roi félicite M. Abdel Fattah Al-Sissi à l’occasion de sa réélection président de la République arabe d’’Egypte

mercredi, 4 avril, 2018 à 7:50

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de sa réélection Président de la République arabe d’Égypte.

Dans ce message, le Souverain exprime au Président Al-Sissi Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les plus sincères de plein succès dans l’accomplissement de ses hautes fonctions pour la réalisation des aspirations du peuple égyptien frère à davantage de progrès et de prospérité.

SM le Roi fait part, à cette occasion, au président égyptien de Sa fierté des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle unissant les deux peuples et des relations séculaires existant entre les deux pays basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante.

Le Souverain réaffirme également Sa ferme détermination à continuer à oeuvrer de concert avec le Président Al-Sissi pour raffermir ces relations et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères, au service de leurs intérêts communs et en contribution à la consécration des ponts de rapprochement et d’entraide entre les peuples de la Oumma arabe et à la réalisation de leurs aspirations au développement durable, dans le cadre de la sécurité, de la quiétude et de la stabilité.

Sa Majesté le Roi réitère au président Al-Sissi Ses félicitations pour le renouvellement par le peuple égyptien de la confiance en sa personne, ainsi que Sa haute considération et les sincères vœux de santé, de bonheur et de quiétude au Chef de l’Etat égyptien.