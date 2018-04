SM le Roi félicite M. Abiy Ahmed Ali à l’occasion de son investiture Premier ministre d’Ethiopie

vendredi, 6 avril, 2018 à 18:01

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Abiy Ahmed Ali, à l’occasion de son investiture comme Premier ministre de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.

Dans ce message, SM le Roi exprime à M. Ahmed Ali Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de plein succès dans ses hautes fonctions en vue de réaliser les aspirations du peuple éthiopien frère à davantage de progrès et de prospérité.

A cette occasion, le Souverain fait part de Sa satisfaction du développement soutenu des relations de coopération entre les deux pays, réitérant Sa forte détermination à œuvrer de concert avec le Premier ministre d’Ethiopie en vue de consolider ces liens au service des intérêts communs des deux peuples frères et de contribuer au renforcement du processus de développement de l’Afrique et à la consécration de la solidarité et la complémentarité entre ses pays.