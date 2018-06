SM le Roi Mohammed VI préside au Palais Royal à Rabat une réunion consacrée à la problématique de l’eau (Cabinet Royal)

mardi, 5 juin, 2018 à 19:13

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a présidé, mardi au Palais Royal à Rabat, une réunion consacrée à la problématique de l’eau, indique un communiqué du Cabinet Royal dont voici le texte :

“SM le Roi Mohammed VI a présidé, mardi au Palais Royal à Rabat, une réunion consacrée à la problématique de l’eau.

Lors du Conseil des ministres du 2 octobre 2017, Sa Majesté le Roi avait attiré l’attention sur le problème de manque d’eau potable, d’eaux d’irrigation et d’eaux d’abreuvement, et avait donné Ses Hautes orientations au Chef du Gouvernement pour qu’il préside une commission dédiée à ce sujet en vue de trouver des solutions adéquates.

Depuis son accession au Trône, SM le Roi a consolidé la politique menée par feu SM Hassan II pour doter le Royaume d’infrastructures hydriques à même de répondre aux besoins des citoyens. Ainsi, en 18 ans, trente barrages de différentes tailles ont été édifiés.

Cependant, en raison d’aléas naturels et de la hausse de la demande en eau, le risque de manque d’eau a augmenté sensiblement.

Après avoir pris connaissance des premières conclusions de la commission présidée par le Chef du Gouvernement, SM Le Roi a donné ses hautes instructions pour la construction, dans les plus brefs délais et dans différentes régions du Royaume, de barrages de différentes capacités (grande, moyenne et petite), ainsi que des barrages collinaires et la mise en place éventuelle de stations de dessalement, tout en veillant à la poursuite du programme d’économie d’eau dans le domaine agricole.

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation sera menée par le gouvernement en partenariat avec les ONG et autres parties concernées par la problématique de l’eau, afin de sensibiliser les citoyens à la rationalisation de son utilisation.

Cette réunion s’est déroulée en présence du Chef du Gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani, du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Aziz Akhannouch, du ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, M. Aziz Rabbah, de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, chargée de l’eau, Mme Charafat Afilal, et du directeur de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, M. Abderrahim El Hafidi ».