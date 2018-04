SM le Roi prend part au déjeuner officiel offert par le Président congolais en l’honneur des Chefs d’Etat et de gouvernement participant au Sommet de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo

dimanche, 29 avril, 2018 à 16:54

Lors de cette séance musicale a accueilli, à bras ouverts, l’Orchestre Philarmonique du Maroc en version réduite, pour une seconde fois consécutive, sous la baguette d’Olivier Holt, pour célébrer en douceur et délicatesse ces trois icônes de la musique universelle, et rappeler au public la grande amitié ayant liée Brahms et Schumann, en interprétant deux de leurs œuvres les plus emblématiques.