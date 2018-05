SM le Roi reçoit un message de félicitations du Roi de Bahreïn à l’occasion de l’avènement du mois béni de Ramadan

vendredi, 25 mai, 2018 à 13:25

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l’occasion de l’avènement du mois béni de Ramadan.

Dans ce message, le Roi de Bahreïn exprime à SM le Roi ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

Le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa implore également le Très-Haut de renouveler pareille occasion sur l’ensemble des peuples arabes et islamiques dans la réalisation de leurs aspirations à davantage de gloire et de succès.