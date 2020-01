SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Ariha à Marrakech

vendredi, 3 janvier, 2020 à 14:46

Marrakech- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a accompli la prière du Vendredi à la mosquée Ariha à Marrakech.

Au début de son prêche, l’imam a mis l’accent sur la place centrale qui échoit à la morale dans la religion musulmane en ce sens que l’ensemble des principes et commandements de l’islam reposent sur la bonne moralité et le comportement idéal.

L’islam, a-t-il ajouté, est la source de la morale, de la bonne conduite et des bonnes œuvres et c’est la religion qui guide vers le salut et le droit chemin conformément à la parole de Dieu :”Certes, ce Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu’ils auront une grande récompense”.

Ce verset coranique renseigne ainsi sur l’importance de la moralité dans la vie du croyant qui doit s’en inspirer dans l’ensemble de ses actes quotidiens, ses relations et ses attitudes, a-t-il noté.

Le prédicateur a fait remarquer que le Tout Puissant nous invite à n’avoir comme seul repère, dans notre vie sur terre, que le Saint Coran et la tradition du Prophète Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu soient sur Lui. “En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers” (Coran).

Les actes qui ont autre finalité que la dévotion et l’amour de Dieu n’ont aucune chance d’obtenir la récompense suprême, a-t-il souligné.

L’imam a également insisté sur le fait que la morale en islam n’est pas une chose complémentaire dont on peut s’en passer, mais une valeur essentielle qui se trouve au coeur de la religion et de la foi conformément au hadith du prophète Sidna Mohammed, paix et salut soient sur Lui “Certes, je n’ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements”.

C’est pour cette raison que le Très Haut a comblé Son Messager des vertus du pardon, de la patience, de la reconnaissance, de la justice, de l’honnêteté, de l’humilité, du courage, de la générosité et de la clémence, a-t-il expliqué.

L’imam a souligné que le Très Haut a promis la grande récompense aux croyants qui font preuve d’une bonne moralité, ajoutant que les parents qui inculquent à leur progéniture une bonne éducation obtiendront la rétribution divine.

Il a fait observer dans ce cadre que le respect des commandements de la religion se mesure au degré de l’attachement aux bonnes vertus car la finalité de l’islam est l’édification d’une société idéale et solidaire et où ses membres font preuve de solidarité et de coopération. C’est pour cette raison, a ajouté l’imam, que l’islam insiste sur la purification de l’âme en tant que condition sine qua non pour bâtir une société juste et prospère.

Le prédicateur a relevé que SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, soucieux de l’importance de cette bonne moralité et conscient de Sa responsabilité, attache un intérêt éminent à la chose religieuse et à tout ce qui peut améliorer les conditions de vie des croyants.

Il a invité les citoyens à soutenir les Hautes orientations du Souverain visant la révision du modèle du développement du Royaume, à travers le respect des lois, la bonne conduite et les bonnes œuvres et en déployant les efforts nécessaires et les sacrifices qu’exige ce chantier.

A la fin du prêche, l’imam a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, protecteur de la Nation et de la religion, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.

Il a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste Paradis parmi les Prophètes, les saints et les vertueux.