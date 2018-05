SM le Roi, Amir Al Mouminine, préside à Rabat, la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan

vendredi, 18 mai, 2018 à 18:45

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, a présidé, vendredi au Palais Royal de Rabat, la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie inaugurale a été animée par le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, sous le thème “les droits de l’âme (nafs) en Islam et ses dimensions économiques” à la lumière des versets de la sourate Ach-Chams (Soleil): “Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonnée; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété”.