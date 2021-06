SM le Roi félicite le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg à l’occasion de la fête nationale de leur pays

mercredi, 23 juin, 2021 à 11:13

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à leurs Altesses Royales le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Teresa de Luxembourg à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations au Grand-Duc et à la Grande-Duchesse et Ses vœux de progrès et de prospérité pour le peuple luxembourgeois.

SM le Roi saisit cette occasion pour Se féliciter des liens d’amitié et de considération qui unissent les deux familles Royales et Se réjouit de l’excellence des relations de coopération que les deux pays entretiennent.