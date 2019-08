SM le Roi félicite le Président moldave à l’occasion de la fête nationale de son pays

mardi, 27 août, 2019 à 10:41

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Moldavie, M. Igor Dodon, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Président Igor Dodon et de progrès et de prospérité au peuple moldave.

SM le Roi exprime également Sa pleine satisfaction des excellentes relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays, faisant état de la volonté partagée de les renforcer davantage et de les étendre à tous les secteurs d’intérêt commun, au service des deux peuples amis.