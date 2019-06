SM le Roi félicite le président de la République de Madagascar à l’occasion de la fête nationale de son pays

mercredi, 26 juin, 2019 à 12:40

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Madagascar, M. Andry Nirina Rajoelina, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au président Rajoelina Ses félicitations les plus sincères et Ses vœux de progrès et prospérité au peuple de Madagascar.

“Les liens historiques de fraternité africaine et de solidarité agissante entre nos deux pays sont un atout majeur pour l’approfondissement de nos relations bilatérales”, indique le message réaffirmant la ferme détermination de SM le Roi à poursuivre l’action commune “afin de renforcer le partenariat maroco-malagasy et en faire un exemple de coopération réussi entre deux pays africains”.

Le Souverain a également réaffirmé le soutien constant du Royaume du Maroc aux stratégies de développement durable mises en œuvre par la République de Madagascar.