SM le Roi offre un iftar en l’honneur de M. Jared Kushner, Conseiller principal du Président américain

mardi, 28 mai, 2019 à 22:38

Salé – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a offert, mardi, en la Résidence Royale à Salé, un iftar en l’honneur de M. Jared Kushner, Conseiller principal du Président des Etats-Unis d’Amérique, qui effectue une visite au Maroc.

Auparavant, le Souverain a eu des entretiens avec M. Jared Kushner qui ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connait la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient.

Ont pris part à cet iftar, du côté américain, M. Jason Greenblatt, représentant spécial pour les négociations internationales, et du côté marocain, le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.