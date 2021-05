SM le Roi reçoit un message de félicitations du président togolais à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

jeudi, 13 mai, 2021 à 9:28

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République togolaise, M. Faure Essozimna Gnassingbé, à l’occasion de la fête de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le président Gnassingbé exprime, au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en son nom propre, ses très vives et chaleureuses félicitations au Souverain et ses vœux de paix et de prospérité continues à tout le peuple marocain.

“Cette solennité vient couronner le cheminement d’un mois de jeûne, de prière et de partage marqué pour la deuxième année consécutive par les contraintes liées à la persistance de la crise sanitaire actuelle”, souligne le président togolais, implorant “le Miséricordieux d’accueillir favorablement les prières de ce jour Saint et accorder à Vous-même ainsi qu’à Votre famille, la santé et le bonheur”.