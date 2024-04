SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président turc à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

mercredi, 10 avril, 2024 à 0:00

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le Président turc adresse au Souverain ses félicitations les plus sincères, exprimant en son nom et au nom de la nation turque ses sincères vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi ainsi que de bien-être et de prospérité au peuple marocain ami et frère.

Il souhaite que l’Aïd Al Fitr béni, “qui nous rappelle une fois de plus la valeur de l’unité, de la solidarité et de la fraternité, apporte paix, sérénité et prospérité au monde musulman ainsi qu’au monde entier”.