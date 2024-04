SM le Roi reçoit un message de félicitations du Prince héritier de Bahreïn à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

mardi, 9 avril, 2024 à 22:44

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SAR le Prince Salman Ben Hamad Al Khalifa, Prince Héritier de Bahreïn et président du Conseil des ministres, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le Prince Héritier de Bahreïn exprime à Sa Majesté le Roi ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion bénie pour le Souverain dans la santé, le bonheur et longue vie, et pour le peuple marocain frère et la Oumma arabe et islamique dans le bien-être, les bienfaits et les bénédictions.